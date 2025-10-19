Превью матча Антекуэра — УД Марбелла

Команда Антекуэра в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-7. Команда УД Марбелла, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Антекуэра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Марбелла забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды УД Марбелла, в том матче победу одержали хозяева.