19.10.2025

Смотреть онлайн Антекуэра - УД Марбелла 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: АнтекуэраУД Марбелла, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Mauli.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio El Mauli
Spain Primera Division RFEF Group 2
Антекуэра
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
УД Марбелла
Превью матча Антекуэра — УД Марбелла

Команда Антекуэра в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-7. Команда УД Марбелла, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Антекуэра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Марбелла забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды УД Марбелла, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Антекуэра
Антекуэра
УД Марбелла
Антекуэра
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.05.2025
УД Марбелла
УД Марбелла
2:0
Антекуэра
Антекуэра
Игры 8 тур
19.10.2025
Betis Deportivo
1:0
А. Санлуквуено
Завершен
19.10.2025
Антекуэра
3:1
УД Марбелла
Завершен
19.10.2025
Мурсия
0:2
Ибица
Завершен
19.10.2025
Атлетико М
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
19.10.2025
Химнастик
2:1
СД Таразона
Завершен
18.10.2025
КЕ Европа
1:1
Депортиво
Завершен
18.10.2025
Геркулес
2:1
Вильярреал Б
Завершен
17.10.2025
Картагена
2:0
Альхесирас
Завершен
17.10.2025
Алькоркон
0:3
Сабадель
Завершен
