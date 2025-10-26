Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Севилья - Геркулес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: СевильяГеркулес, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios.

МСК, 9 тур, Стадион: Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios
Spain Primera Division RFEF Group 2
Севилья
58'
90+5'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Геркулес
Севилья icon
58'
Севилья icon
90+5'
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Геркулес - Угловой
49'
Угловой
Севилья - Угловой
51'
Угловой
Севилья - Угловой
58'
Севилья - 1-ый Гол
66'
Угловой
Геркулес - Угловой
73'
Угловой
Севилья - Угловой
74'
Угловой
Севилья - Угловой
80'
Угловой
Геркулес - Угловой
90+5'
Севилья - 2-ой Гол
90+8'
Угловой
Севилья - Угловой
90+9'
Угловой
Севилья - Угловой
90+9'
Угловой
Севилья - Угловой
Превью матча Севилья — Геркулес

Команда Севилья в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-16. Команда Геркулес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-13. Команда Севилья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Геркулес забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Севилья Севилья
49%
Геркулес Геркулес
51%
Атаки
116
124
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
4
2
