Превью матча Севилья — Геркулес

Команда Севилья в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-16. Команда Геркулес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-13. Команда Севилья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Геркулес забивает 1, пропускает 1.