Смотреть онлайн Севилья - Геркулес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: Севилья — Геркулес, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios.
Превью матча Севилья — Геркулес
Команда Севилья в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-16. Команда Геркулес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-13. Команда Севилья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Геркулес забивает 1, пропускает 1.