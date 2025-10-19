Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Betis Deportivo - А. Санлуквуено 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: Betis DeportivoА. Санлуквуено, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Luis del Sol.

МСК, 8 тур, Стадион: Ciudad Deportiva Luis del Sol
Spain Primera Division RFEF Group 2
Betis Deportivo
39'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
А. Санлуквуено
Betis Deportivo icon
39'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Betis Deportivo - Угловой
39'
Угловой
Betis Deportivo - Угловой
39'
Betis Deportivo - 1-ый Гол
44'
Угловой
Betis Deportivo - Угловой
45+1'
Угловой
Betis Deportivo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
83'
Угловой
Betis Deportivo - Угловой
90+1'
Угловой
Betis Deportivo - Угловой
90+4'
Угловой
А. Санлуквуено - Угловой
90+6'
Угловой
А. Санлуквуено - Угловой
Превью матча Betis Deportivo — А. Санлуквуено

Команда Betis Deportivo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-13. Команда А. Санлуквуено, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Betis Deportivo в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. А. Санлуквуено забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Betis Deportivo Betis Deportivo
58%
А. Санлуквуено А. Санлуквуено
42%
Атаки
105
110
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
5
5
Игры 8 тур
19.10.2025
Betis Deportivo
1:0
А. Санлуквуено
Завершен
19.10.2025
Антекуэра
3:1
УД Марбелла
Завершен
19.10.2025
Мурсия
0:2
Ибица
Завершен
19.10.2025
Атлетико М
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
19.10.2025
Химнастик
2:1
СД Таразона
Завершен
18.10.2025
КЕ Европа
1:1
Депортиво
Завершен
18.10.2025
Геркулес
2:1
Вильярреал Б
Завершен
17.10.2025
Картагена
2:0
Альхесирас
Завершен
17.10.2025
Алькоркон
0:3
Сабадель
Завершен
Комментарии к матчу
