Смотреть онлайн Betis Deportivo - А. Санлуквуено 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: Betis Deportivo — А. Санлуквуено, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Luis del Sol.
Превью матча Betis Deportivo — А. Санлуквуено
Команда Betis Deportivo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-13. Команда А. Санлуквуено, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Betis Deportivo в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. А. Санлуквуено забивает 1, пропускает 1.