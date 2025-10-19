Смотреть онлайн Мурсия - Ибица 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: Мурсия — Ибица, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Нуэва Кондомина.
Превью матча Мурсия — Ибица
Команда Мурсия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Ибица, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Мурсия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ибица забивает 1, пропускает 2.