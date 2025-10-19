Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Мурсия - Ибица 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: МурсияИбица, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Нуэва Кондомина.

МСК, 8 тур, Стадион: Нуэва Кондомина
Spain Primera Division RFEF Group 2
Мурсия
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Ибица
32'
53'
Смотреть онлайн
Ибица icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Ибица icon
53'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Ибица - Угловой
32'
Ибица - 1-ый Гол
45'
Угловой
Ибица - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Ибица - 2-ой Гол
57'
Угловой
Ибица - Угловой
58'
Угловой
Мурсия - Угловой
65'
Угловой
Мурсия - Угловой
74'
Угловой
Мурсия - Угловой
80'
Угловой
Мурсия - Угловой
82'
Угловой
Мурсия - Угловой
86'
Угловой
Мурсия - Угловой
89'
Угловой
Мурсия - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Мурсия — Ибица

Команда Мурсия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Ибица, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Мурсия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ибица забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Мурсия Мурсия
67%
Ибица Ибица
33%
Атаки
106
60
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
6
4
Игры 8 тур
19.10.2025
Betis Deportivo
1:0
А. Санлуквуено
Завершен
19.10.2025
Антекуэра
3:1
УД Марбелла
Завершен
19.10.2025
Мурсия
0:2
Ибица
Завершен
19.10.2025
Атлетико М
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
19.10.2025
Химнастик
2:1
СД Таразона
Завершен
18.10.2025
КЕ Европа
1:1
Депортиво
Завершен
18.10.2025
Геркулес
2:1
Вильярреал Б
Завершен
17.10.2025
Картагена
2:0
Альхесирас
Завершен
17.10.2025
Алькоркон
0:3
Сабадель
Завершен
Комментарии к матчу
