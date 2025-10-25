Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сабадель - Химнастик 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 2: СабадельХимнастик, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nova Creu Alta.

МСК, 9 тур, Стадион: Nova Creu Alta
Spain Primera Division RFEF Group 2
Сабадель
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Химнастик
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сабадель - Угловой
17'
Угловой
Сабадель - Угловой
26'
Угловой
Сабадель - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Сабадель - Угловой
54'
Угловой
Сабадель - Угловой
56'
Угловой
Сабадель - Угловой
57'
Угловой
Сабадель - Угловой
60'
Угловой
Сабадель - Угловой
61'
Угловой
Сабадель - Угловой
62'
Угловой
Сабадель - Угловой
74'
Угловой
Химнастик - Угловой
90+5'
Угловой
Сабадель - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Сабадель — Химнастик

Команда Сабадель в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-5. Команда Химнастик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда Сабадель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Химнастик забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сабадель Сабадель
63%
Химнастик Химнастик
37%
Атаки
128
117
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
20
4
Удары в створ ворот
9
2
Игры 9 тур
26.10.2025
Атлетико М
2:0
КЕ Европа
Завершен
26.10.2025
Севилья
2:0
Геркулес
Завершен
26.10.2025
УД Марбелла
0:0
Картагена
Завершен
26.10.2025
Депортиво
1:1
Мурсия
Завершен
26.10.2025
Ибица
0:1
Тэруэль
Завершен
26.10.2025
Вильярреал Б
1:1
Антекуэра
Завершен
25.10.2025
А. Санлуквуено
0:2
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
25.10.2025
Сабадель
0:0
Химнастик
Завершен
25.10.2025
Альхесирас
1:0
Алькоркон
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA