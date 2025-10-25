Смотреть онлайн Сабадель - Химнастик 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 2: Сабадель — Химнастик, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nova Creu Alta.
Превью матча Сабадель — Химнастик
Команда Сабадель в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-5. Команда Химнастик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда Сабадель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Химнастик забивает 2, пропускает 1.