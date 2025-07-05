Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Tonga Women - Vanuatu Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира OFC Nations Cup Women: Tonga WomenVanuatu Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
OFC Nations Cup Women
Tonga Women
Завершен
0 : 3
05 июля 2025
Vanuatu Women
22'
45+3'
53'
Смотреть онлайн
Vanuatu Women icon
22'
Vanuatu Women icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:2
Vanuatu Women icon
53'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Vanuatu Women - Угловой
22'
Vanuatu Women - 1-ый Гол
45+3'
Vanuatu Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
46'
Угловой
Tonga Women - Угловой
53'
Vanuatu Women - 3-ий Гол
56'
Угловой
Tonga Women - Угловой
68'
Угловой
Vanuatu Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Tonga Women — Vanuatu Women

Статистика матча

Владение мячом
Tonga Women Tonga Women
52%
Vanuatu Women Vanuatu Women
48%
Атаки
64
55
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
2
9
