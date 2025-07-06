06.07.2025
Смотреть онлайн Yeronga FC - Маунт Грават Хокс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: Yeronga FC — Маунт Грават Хокс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
Yeronga FC
34'
Завершен
1 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
18'
Маунт Грават Хокс - 1-ый Гол
21'
Маунт Грават Хокс - Угловой
31'
Маунт Грават Хокс - Угловой
31'
Маунт Грават Хокс - Угловой
34'
Yeronga FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
58'
Маунт Грават Хокс - Угловой
64'
Yeronga FC - Угловой
67'
Маунт Грават Хокс - Угловой
76'
Yeronga FC - Угловой
82'
Yeronga FC - Угловой
90+4'
Маунт Грават Хокс - Угловой
90+5'
Маунт Грават Хокс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Yeronga FC — Маунт Грават Хокс
Статистика матча
Атаки
110
104
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу