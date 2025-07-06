06.07.2025
Смотреть онлайн Вирджиния Юнайтед - Редклифф Долфинз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: Вирджиния Юнайтед — Редклифф Долфинз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
Вирджиния Юнайтед
62'
64'
79'
Завершен
3 : 2
06 июля 2025
Редклифф Долфинз
8'
84'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,1
Текстовая трансляция
4'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
8'
Редклифф Долфинз SC - 1-ый Гол
9'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
11'
Редклифф Долфинз SC - Угловой
17'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
26'
Редклифф Долфинз SC - Угловой
41'
Редклифф Долфинз SC - Угловой
45+3'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
59'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
59'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
62'
Вирджиния Юнайтед - 2-ой Гол
64'
Вирджиния Юнайтед - 3-ий Гол
77'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
79'
Вирджиния Юнайтед - 4-ый Гол
83'
Вирджиния Юнайтед - Угловой
84'
Редклифф Долфинз SC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,1
Статистика матча
Атаки
70
69
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
9
11
