06.07.2025
Смотреть онлайн Спрингфилд Юнайтед - Ньюмаркет 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: Спрингфилд Юнайтед — Ньюмаркет . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:13 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
Спрингфилд Юнайтед
51'
53'
59'
Завершен
3 : 2
06 июля 2025
Ньюмаркет
75'
90'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
Ньюмаркет
75'
Ньюмаркет
90'
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,0
Текстовая трансляция
12'
Ньюмаркет - Угловой
27'
Ньюмаркет - Угловой
27'
Ньюмаркет - Угловой
38'
Ньюмаркет - Угловой
45+2'
Спрингфилд Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
51'
Спрингфилд Юнайтед - 1-ый Гол
53'
Спрингфилд Юнайтед - 2-ой Гол
59'
Спрингфилд Юнайтед - 3-ий Гол
70'
Спрингфилд Юнайтед - Угловой
71'
Спрингфилд Юнайтед - Угловой
75'
Ньюмаркет - 4-ый Гол
86'
Спрингфилд Юнайтед - Угловой
90'
Ньюмаркет - Угловой
90'
Ньюмаркет - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,0
Превью матча Спрингфилд Юнайтед — Ньюмаркет
История последних встреч
Спрингфилд Юнайтед
Ньюмаркет
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Ньюмаркет
2:5
Спрингфилд Юнайтед
Статистика матча
Атаки
41
42
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
10
13
Комментарии к матчу