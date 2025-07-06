06.07.2025
Смотреть онлайн Капалаба (жен) - Логан Лайтнинг - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ФКПЛ - Женщины: Капалаба (жен) — Логан Лайтнинг - Женщины . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .
МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
Капалаба (жен)
73'
Завершен
1 : 4
06 июля 2025
Логан Лайтнинг - Женщины
3'
35'
47'
48'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,1
Capalaba Women
73'
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Логан Лайтнинг - Женщины - 1-ый Гол
6'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
16'
Capalaba Women - Угловой
35'
Логан Лайтнинг - Женщины - 2-ой Гол
41'
Capalaba Women - Угловой
45'
Capalaba Women - Угловой
45+1'
Capalaba Women - Угловой
47'
Логан Лайтнинг - Женщины - 3-ий Гол
48'
Логан Лайтнинг - Женщины - 4-ый Гол
51'
Capalaba Women - Угловой
55'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
57'
Capalaba Women - Угловой
73'
Capalaba Women - 5-ый Гол
89'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
142
107
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
8
10
