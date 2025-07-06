06.07.2025
Смотреть онлайн Пенинсула Пауэр (жен) - ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
6'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
31'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Peninsula Power Women - Угловой
90'
Peninsula Power Women - Угловой
90+3'
Peninsula Power Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
84
113
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
13
Удары в створ ворот
7
3
