06.07.2025
Смотреть онлайн Мэджик Юнайтед U23 - Broadbeach United U23 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Мэджик Юнайтед U23 — Broadbeach United U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Мэджик Юнайтед U23
31'
70'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Broadbeach United U23 - Угловой
22'
Broadbeach United U23 - 1-ый Гол
31'
Мэджик Юнайтед U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Broadbeach United U23 - Угловой
56'
Broadbeach United U23 - Угловой
57'
Мэджик Юнайтед U23 - Угловой
68'
Мэджик Юнайтед U23 - Угловой
70'
Мэджик Юнайтед U23 - Угловой
70'
Мэджик Юнайтед U23 - 3-ий Гол
76'
Мэджик Юнайтед U23 - Угловой
84'
Мэджик Юнайтед U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Мэджик Юнайтед U23 — Broadbeach United U23
Статистика матча
Атаки
49
53
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу