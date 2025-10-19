Смотреть онлайн Атлетик - Касереньо 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 1: Атлетик — Касереньо, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Instalaciones de Lezama.
Превью матча Атлетик — Касереньо
Команда Атлетик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Касереньо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Атлетик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касереньо забивает 1, пропускает 1.