19.10.2025

Смотреть онлайн Атлетик - Касереньо 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: АтлетикКасереньо, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Instalaciones de Lezama.

МСК, 8 тур, Стадион: Instalaciones de Lezama
Spain Primera Division RFEF Group 1
Атлетик
61'
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
Касереньо
20'
35'
81'
Касереньо icon
20'
Касереньо icon
35'
Счет после первого тайма 0:2
Атлетик icon
61'
Касереньо icon
81'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2
Текстовая трансляция
20'
Касереньо - 1-ый Гол
35'
Касереньо - 2-ой Гол
41'
Угловой
Атлетик - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
54'
Угловой
Касереньо - Угловой
59'
Угловой
Атлетик - Угловой
61'
Атлетик - 3-ий Гол
70'
Угловой
Касереньо - Угловой
70'
Угловой
Касереньо - Угловой
73'
Угловой
Атлетик - Угловой
74'
Угловой
Атлетик - Угловой
79'
Угловой
Атлетик - Угловой
81'
Касереньо - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2

Превью матча Атлетик — Касереньо

Команда Атлетик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Касереньо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Атлетик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касереньо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Атлетик
60%
Касереньо Касереньо
40%
Атаки
120
100
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
4
4
Игры 8 тур
19.10.2025
Атлетик
1:3
Касереньо
Завершен
19.10.2025
Понферрадина
2:0
Замора
Завершен
19.10.2025
Оренсе
1:3
Реал Мадрид Б
Завершен
18.10.2025
Мерида
3:1
Арентеиро
Завершен
Комментарии к матчу
