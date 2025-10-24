Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Баракальдо - Тенерифе 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: БаракальдоТенерифе, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Нуэво Ласесарре.

МСК, 9 тур, Стадион: Нуэво Ласесарре
Spain Primera Division RFEF Group 1
Баракальдо
49'
54'
Завершен
2 : 0
24 октября 2025
Тенерифе
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Баракальдо icon
49'
Баракальдо icon
54'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Тенерифе - Угловой
19'
Угловой
Тенерифе - Угловой
43'
Угловой
Баракальдо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
47'
Угловой
Баракальдо - Угловой
49'
Баракальдо - 1-ый Гол
53'
Угловой
Баракальдо - Угловой
54'
Баракальдо - 2-ой Гол
62'
Угловой
Тенерифе - Угловой
63'
Угловой
Тенерифе - Угловой
67'
Угловой
Тенерифе - Угловой
75'
Угловой
Баракальдо - Угловой
90+2'
Угловой
Баракальдо - Угловой
90+10'
Угловой
Баракальдо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2

Превью матча Баракальдо — Тенерифе

Команда Баракальдо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда Тенерифе, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-5. Команда Баракальдо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тенерифе забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Баракальдо Баракальдо
52%
Тенерифе Тенерифе
48%
Атаки
87
95
Угловые
6
5
Фолы
2
5
Удары (всего)
15
6
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
8
4
Игры 9 тур
26.10.2025
Замора
4:1
Атлетик
Завершен
26.10.2025
Унионистас де Саламанка
0:0
Луго
Завершен
26.10.2025
Арентеиро
0:0
Понтеведра
Завершен
25.10.2025
Реал Мадрид Б
2:0
Р. Авилес
Завершен
25.10.2025
Талавера де Ла Рейна
2:0
Осасуна
Завершен
25.10.2025
Аренас Клуб де Гечо
3:0
Гвадалахара
Завершен
24.10.2025
Баракальдо
2:0
Тенерифе
Завершен
24.10.2025
Мерида
0:0
Понферрадина
Завершен
Комментарии к матчу
