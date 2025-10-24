Смотреть онлайн Баракальдо - Тенерифе 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 1: Баракальдо — Тенерифе, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Нуэво Ласесарре.
Превью матча Баракальдо — Тенерифе
Команда Баракальдо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда Тенерифе, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-5. Команда Баракальдо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тенерифе забивает 2, пропускает 1.