Превью матча Аренас Клуб де Гечо — Гвадалахара

Команда Аренас Клуб де Гечо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Гвадалахара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Аренас Клуб де Гечо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гвадалахара забивает 1, пропускает 1.