Смотреть онлайн Аренас Клуб де Гечо - Гвадалахара 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 1: Аренас Клуб де Гечо — Гвадалахара, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de Gobela.
Превью матча Аренас Клуб де Гечо — Гвадалахара
Команда Аренас Клуб де Гечо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Гвадалахара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Аренас Клуб де Гечо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гвадалахара забивает 1, пропускает 1.