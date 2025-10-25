Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аренас Клуб де Гечо - Гвадалахара 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: Аренас Клуб де ГечоГвадалахара, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de Gobela.

МСК, 9 тур, Стадион: Municipal de Gobela
Spain Primera Division RFEF Group 1
Аренас Клуб де Гечо
12'
45+3'
76'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Гвадалахара
Аренас Клуб де Гечо icon
12'
Аренас Клуб де Гечо icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
Аренас Клуб де Гечо icon
76'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Аренас Клуб де Гечо - Угловой
12'
Аренас Клуб де Гечо - 1-ый Гол
21'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
27'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
28'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
37'
Гвадалахара S.A.D. - Незабитый пенальти
45+3'
Аренас Клуб де Гечо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
58'
Угловой
Аренас Клуб де Гечо - Угловой
61'
Угловой
Аренас Клуб де Гечо - Угловой
71'
Угловой
Аренас Клуб де Гечо - Угловой
76'
Аренас Клуб де Гечо - 3-ий Гол

Превью матча Аренас Клуб де Гечо — Гвадалахара

Команда Аренас Клуб де Гечо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Гвадалахара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Аренас Клуб де Гечо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гвадалахара забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аренас Клуб де Гечо Аренас Клуб де Гечо
50%
Гвадалахара Гвадалахара
50%
Атаки
96
102
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
8
1
Игры 9 тур
26.10.2025
Замора
4:1
Атлетик
Завершен
26.10.2025
Унионистас де Саламанка
0:0
Луго
Завершен
26.10.2025
Арентеиро
0:0
Понтеведра
Завершен
25.10.2025
Реал Мадрид Б
2:0
Р. Авилес
Завершен
25.10.2025
Талавера де Ла Рейна
2:0
Осасуна
Завершен
25.10.2025
Аренас Клуб де Гечо
3:0
Гвадалахара
Завершен
24.10.2025
Баракальдо
2:0
Тенерифе
Завершен
24.10.2025
Мерида
0:0
Понферрадина
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA