25.10.2025

Смотреть онлайн Реал Мадрид Б - Р. Авилес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: Реал Мадрид БР. Авилес, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alfredo di Stefano.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Alfredo di Stefano
Spain Primera Division RFEF Group 1
Реал Мадрид Б
19'
25'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Р. Авилес
Real Madrid Castilla icon
19'
Real Madrid Castilla icon
25'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Р. Авилес - Угловой
19'
Real Madrid Castilla - 1-ый Гол
25'
Real Madrid Castilla - 2-ой Гол
39'
Угловой
Real Madrid Castilla - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Real Madrid Castilla - Угловой
52'
Угловой
Р. Авилес - Угловой
52'
Угловой
Р. Авилес - Угловой
56'
Угловой
Р. Авилес - Угловой
69'
Угловой
Р. Авилес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Реал Мадрид Б — Р. Авилес

Команда Реал Мадрид Б в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда Р. Авилес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-20. Команда Реал Мадрид Б в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Р. Авилес забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Реал Мадрид Б Реал Мадрид Б
56%
Р. Авилес Р. Авилес
44%
Атаки
114
94
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
3
1
Игры 9 тур
26.10.2025
Замора
4:1
Атлетик
Завершен
26.10.2025
Унионистас де Саламанка
0:0
Луго
Завершен
26.10.2025
Арентеиро
0:0
Понтеведра
Завершен
25.10.2025
Реал Мадрид Б
2:0
Р. Авилес
Завершен
25.10.2025
Талавера де Ла Рейна
2:0
Осасуна
Завершен
25.10.2025
Аренас Клуб де Гечо
3:0
Гвадалахара
Завершен
24.10.2025
Баракальдо
2:0
Тенерифе
Завершен
24.10.2025
Мерида
0:0
Понферрадина
Завершен
