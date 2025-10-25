Превью матча Реал Мадрид Б — Р. Авилес

Команда Реал Мадрид Б в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда Р. Авилес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-20. Команда Реал Мадрид Б в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Р. Авилес забивает 2, пропускает 2.