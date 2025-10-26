Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Унионистас де Саламанка - Луго 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: Унионистас де СаламанкаЛуго, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pistas del Helmántico.

МСК, 9 тур, Стадион: Pistas del Helmántico
Spain Primera Division RFEF Group 1
Унионистас де Саламанка
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Луго
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Луго - Угловой
17'
Угловой
Унионистас де Саламанка - Угловой
20'
Угловой
Луго - Угловой
23'
Угловой
Унионистас де Саламанка - Угловой
36'
Угловой
Унионистас де Саламанка - Угловой
45'
Угловой
Луго - Угловой
57'
Угловой
Унионистас де Саламанка - Угловой
68'
Угловой
Луго - Угловой
78'
Угловой
Унионистас де Саламанка - Угловой

Превью матча Унионистас де Саламанка — Луго

Команда Унионистас де Саламанка в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Луго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Унионистас де Саламанка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Луго забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Унионистас де Саламанка Унионистас де Саламанка
50%
Луго Луго
50%
Атаки
97
133
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
5
2
Игры 9 тур
26.10.2025
Замора
4:1
Атлетик
Завершен
26.10.2025
Унионистас де Саламанка
0:0
Луго
Завершен
26.10.2025
Арентеиро
0:0
Понтеведра
Завершен
25.10.2025
Реал Мадрид Б
2:0
Р. Авилес
Завершен
25.10.2025
Талавера де Ла Рейна
2:0
Осасуна
Завершен
25.10.2025
Аренас Клуб де Гечо
3:0
Гвадалахара
Завершен
24.10.2025
Баракальдо
2:0
Тенерифе
Завершен
24.10.2025
Мерида
0:0
Понферрадина
Завершен
Комментарии к матчу
