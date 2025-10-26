Смотреть онлайн Унионистас де Саламанка - Луго 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 1: Унионистас де Саламанка — Луго, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pistas del Helmántico.
Превью матча Унионистас де Саламанка — Луго
Команда Унионистас де Саламанка в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Луго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Унионистас де Саламанка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Луго забивает 1, пропускает 1.