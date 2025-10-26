Превью матча Унионистас де Саламанка — Луго

Команда Унионистас де Саламанка в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Луго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Унионистас де Саламанка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Луго забивает 1, пропускает 1.