Превью матча Замора — Атлетик

Команда Замора в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Замора в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетик забивает 1, пропускает 1.