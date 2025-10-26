Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Замора - Атлетик 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: ЗамораАтлетик, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Rute de la Plata.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Rute de la Plata
Spain Primera Division RFEF Group 1
Замора
11'
43'
70'
72'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Атлетик
85'
Замора icon
11'
Замора icon
43'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,0
Замора icon
70'
Замора icon
72'
Атлетик icon
85'
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Атлетик - Угловой
8'
Угловой
Атлетик - Угловой
10'
Угловой
Атлетик - Угловой
11'
Замора - 1-ый Гол
35'
Угловой
Атлетик - Угловой
40'
Угловой
Атлетик - Угловой
43'
Замора - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 4,0
69'
Угловой
Замора - Угловой
70'
Замора - 3-ий Гол
72'
Замора - 4-ый Гол
76'
Угловой
Атлетик - Угловой
77'
Угловой
Атлетик - Угловой
85'
Атлетик - 5-ый Гол

Превью матча Замора — Атлетик

Команда Замора в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Замора в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетик забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Замора Замора
42%
Атлетик Атлетик
58%
Атаки
116
118
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
2
Игры 9 тур
26.10.2025
Замора
4:1
Атлетик
Завершен
26.10.2025
Унионистас де Саламанка
0:0
Луго
Завершен
26.10.2025
Арентеиро
0:0
Понтеведра
Завершен
25.10.2025
Реал Мадрид Б
2:0
Р. Авилес
Завершен
25.10.2025
Талавера де Ла Рейна
2:0
Осасуна
Завершен
25.10.2025
Аренас Клуб де Гечо
3:0
Гвадалахара
Завершен
24.10.2025
Баракальдо
2:0
Тенерифе
Завершен
24.10.2025
Мерида
0:0
Понферрадина
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA