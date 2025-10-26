Смотреть онлайн Замора - Атлетик 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 1: Замора — Атлетик, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Rute de la Plata.
Превью матча Замора — Атлетик
Команда Замора в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Замора в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетик забивает 1, пропускает 1.