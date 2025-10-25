Превью матча Талавера де Ла Рейна — Осасуна

Команда Талавера де Ла Рейна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-8. Команда Осасуна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Талавера де Ла Рейна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осасуна забивает 1, пропускает 1.