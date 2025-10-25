Смотреть онлайн Талавера де Ла Рейна - Осасуна 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Primera Division RFEF Group 1: Талавера де Ла Рейна — Осасуна, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal El Prado.
Превью матча Талавера де Ла Рейна — Осасуна
Команда Талавера де Ла Рейна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-8. Команда Осасуна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Талавера де Ла Рейна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осасуна забивает 1, пропускает 1.