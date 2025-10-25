Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Талавера де Ла Рейна - Осасуна 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Primera Division RFEF Group 1: Талавера де Ла РейнаОсасуна, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal El Prado.

МСК, 9 тур, Стадион: Municipal El Prado
Spain Primera Division RFEF Group 1
Талавера де Ла Рейна
2'
42'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Осасуна
Талавера де Ла Рейна icon
2'
Талавера де Ла Рейна icon
42'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1
Текстовая трансляция
2'
Талавера де Ла Рейна - 1-ый Гол
7'
Угловой
Талавера де Ла Рейна - Угловой
16'
Угловой
Осасуна - Угловой
26'
Угловой
Талавера де Ла Рейна - Угловой
29'
Угловой
Талавера де Ла Рейна - Угловой
31'
Угловой
Осасуна - Угловой
39'
Угловой
Осасуна - Угловой
42'
Талавера де Ла Рейна - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
51'
Угловой
Талавера де Ла Рейна - Угловой
51'
Угловой
Талавера де Ла Рейна - Угловой
55'
Угловой
Осасуна - Угловой
90+1'
Угловой
Осасуна - Угловой
90+4'
Угловой
Осасуна - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1

Превью матча Талавера де Ла Рейна — Осасуна

Команда Талавера де Ла Рейна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-8. Команда Осасуна, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Талавера де Ла Рейна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осасуна забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
108
123
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
5
0
Игры 9 тур
26.10.2025
Замора
4:1
Атлетик
Завершен
26.10.2025
Унионистас де Саламанка
0:0
Луго
Завершен
26.10.2025
Арентеиро
0:0
Понтеведра
Завершен
25.10.2025
Реал Мадрид Б
2:0
Р. Авилес
Завершен
25.10.2025
Талавера де Ла Рейна
2:0
Осасуна
Завершен
25.10.2025
Аренас Клуб де Гечо
3:0
Гвадалахара
Завершен
24.10.2025
Баракальдо
2:0
Тенерифе
Завершен
24.10.2025
Мерида
0:0
Понферрадина
Завершен
