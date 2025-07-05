05.07.2025
Смотреть онлайн Vencedor Mie United - Университет Чукио 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Vencedor Mie United — Университет Чукио . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Vencedor Mie United
28'
37'
45+2'
Завершен
3 : 2
05 июля 2025
Университет Чукио
22'
40'
Vencedor Mie United
45+2'
Счет после первого тайма 3:2 : 5,0
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,0
Текстовая трансляция
6'
Vencedor Mie United - Угловой
22'
Университет Чукио - 1-ый Гол
27'
Vencedor Mie United - Угловой
28'
Vencedor Mie United - Угловой
28'
Vencedor Mie United - 2-ой Гол
37'
Vencedor Mie United - 3-ий Гол
40'
Университет Чукио - 4-ый Гол
45+2'
Vencedor Mie United - 5-ый Гол
65'
Университет Чукио - Угловой
71'
Университет Чукио - Угловой
72'
Университет Чукио - Угловой
74'
Vencedor Mie United - Угловой
88'
Университет Чукио - Угловой
90+7'
Университет Чукио - Угловой
90+7'
Университет Чукио - Угловой
Превью матча Vencedor Mie United — Университет Чукио
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
60
76
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу