Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Vencedor Mie United - Университет Чукио 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Vencedor Mie UnitedУниверситет Чукио . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Vencedor Mie United
28'
37'
45+2'
Завершен
3 : 2
05 июля 2025
Университет Чукио
22'
40'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Университет Чукио icon
22'
Vencedor Mie United icon
28'
Vencedor Mie United icon
37'
Университет Чукио icon
40'
Vencedor Mie United icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:2 : 5,0
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Vencedor Mie United - Угловой
22'
Университет Чукио - 1-ый Гол
27'
Угловой
Vencedor Mie United - Угловой
28'
Угловой
Vencedor Mie United - Угловой
28'
Vencedor Mie United - 2-ой Гол
37'
Vencedor Mie United - 3-ий Гол
40'
Университет Чукио - 4-ый Гол
45+2'
Vencedor Mie United - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2 : 5,0
65'
Угловой
Университет Чукио - Угловой
71'
Угловой
Университет Чукио - Угловой
72'
Угловой
Университет Чукио - Угловой
74'
Угловой
Vencedor Mie United - Угловой
88'
Угловой
Университет Чукио - Угловой
90+7'
Угловой
Университет Чукио - Угловой
90+7'
Угловой
Университет Чукио - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,0

Превью матча Vencedor Mie United — Университет Чукио

Статистика матча

Владение мячом
Vencedor Mie United Vencedor Mie United
44%
Университет Чукио Университет Чукио
56%
Атаки
60
76
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
3 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3 Января
22:45
Лилль Лилль
Ренн Ренн
3 Января
23:05
Филадельфия Филадельфия
Эдмонтон Эдмонтон
3 Января
23:37
Юта Юта
Нью-Джерси Нью-Джерси
3 Января
23:07
Баффало Баффало
Коламбус Коламбус
3 Января
23:07
Борац Борац
Партизан Партизан
3 Января
22:30
Wildcard Gaming Wildcard Gaming
Шаркс Шаркс
3 Января
23:30
Бреоган Бреоган
Уникаха Малага Уникаха Малага
3 Января
23:00
GamerLegion GamerLegion
Beyond Limits Beyond Limits
3 Января
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA