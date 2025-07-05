05.07.2025
Смотреть онлайн Velago Ikoma - FC Basara Hyogo 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Velago Ikoma — FC Basara Hyogo . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 1
05 июля 2025
FC Basara Hyogo
69'
Текстовая трансляция
6'
Velago Ikoma - Угловой
23'
FC Basara Hyogo - Угловой
27'
Velago Ikoma - Угловой
34'
FC Basara Hyogo - Угловой
36'
FC Basara Hyogo - Угловой
45+14'
FC Basara Hyogo - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
55'
FC Basara Hyogo - Угловой
55'
FC Basara Hyogo - Угловой
69'
FC Basara Hyogo - Угловой
69'
FC Basara Hyogo - 1-ый Гол
90+4'
Velago Ikoma - Угловой
90+17'
Velago Ikoma - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0
Статистика матча
Атаки
83
93
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
5
11
