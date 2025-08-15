15.08.2025
Смотреть онлайн Млада-Болеслав - FC Trinity Zlin U19 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Youth League: Млада-Болеслав — FC Trinity Zlin U19, 2 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Czechia Youth League
Млада-Болеслав
46'
71'
90+3'
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Млада-Болеслав
46'
Млада-Болеслав
71'
Млада-Болеслав
90+3'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
24'
Млада-Болеслав - Угловой
29'
Млада-Болеслав - Угловой
32'
FC Zlin U19 - Угловой
44'
FC Zlin U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Млада-Болеслав - 1-ый Гол
52'
FC Zlin U19 - Угловой
53'
FC Zlin U19 - Угловой
70'
Млада-Болеслав - Незабитый пенальти
71'
Млада-Болеслав - 2-ой Гол
74'
Млада-Болеслав - Угловой
90+3'
Млада-Болеслав - Угловой
90+3'
Млада-Болеслав - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Млада-Болеслав — FC Trinity Zlin U19
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
121
89
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
6
2
Игры 2 тур
Комментарии к матчу