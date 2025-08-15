Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Млада-Болеслав - FC Trinity Zlin U19 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Youth League: Млада-БолеславFC Trinity Zlin U19, 2 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Czechia Youth League
Млада-Болеслав
46'
71'
90+3'
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
FC Trinity Zlin U19
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Млада-Болеслав icon
46'
Млада-Болеслав icon
71'
Млада-Болеслав icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Млада-Болеслав - Угловой
29'
Угловой
Млада-Болеслав - Угловой
32'
Угловой
FC Zlin U19 - Угловой
44'
Угловой
FC Zlin U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Млада-Болеслав - 1-ый Гол
52'
Угловой
FC Zlin U19 - Угловой
53'
Угловой
FC Zlin U19 - Угловой
70'
Млада-Болеслав - Незабитый пенальти
71'
Млада-Болеслав - 2-ой Гол
74'
Угловой
Млада-Болеслав - Угловой
90+3'
Угловой
Млада-Болеслав - Угловой
90+3'
Млада-Болеслав - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Млада-Болеслав — FC Trinity Zlin U19

Статистика матча

Владение мячом
Млада-Болеслав Млада-Болеслав
56%
FC Trinity Zlin U19 FC Trinity Zlin U19
44%
Атаки
121
89
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
6
2
Игры 2 тур
16.08.2025
Спарта Прага
4:2
МФК Карвина
Завершен
16.08.2025
Дукла Прага U19
0:2
Словацко
Завершен
16.08.2025
Градец-Кралове
2:2
Ч.-Будейовице
Завершен
15.08.2025
Млада-Болеслав
2:0
FC Trinity Zlin U19
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA