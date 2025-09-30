Превью матча SKN St Polten (W) — FK Austria Vienna (W)

Команда SKN St Polten (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-1. Команда FK Austria Vienna (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-0. Команда SKN St Polten (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. FK Austria Vienna (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 февраля 2026 на поле команды FK Austria Vienna (W), в том матче победу одержали хозяева.