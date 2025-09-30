Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.09.2025

Смотреть онлайн SKN St Polten (W) - FK Austria Vienna (W) 30.09.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Лига 1 - Женщины: SKN St Polten (W)FK Austria Vienna (W), 3 тур . Начало встречи 30 сентября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Войсплатц.

МСК, 3 тур, Стадион: Войсплатц
Австрия - Лига 1 - Женщины
SKN St Polten (W)
Завершен
0 : 1
30 сентября 2025
FK Austria Vienna (W)
61'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
FK Austria Vienna (W) icon
61'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
FK Austria Vienna (W) - Угловой
4'
Угловой
SKN St Polten (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
FK Austria Vienna (W) - 1-ый Гол
86'
Угловой
SKN St Polten (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча SKN St Polten (W) — FK Austria Vienna (W)

Команда SKN St Polten (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-1. Команда FK Austria Vienna (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-0. Команда SKN St Polten (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. FK Austria Vienna (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 февраля 2026 на поле команды FK Austria Vienna (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

SKN St Polten (W)
SKN St Polten (W)
FK Austria Vienna (W)
SKN St Polten (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.02.2026
FK Austria Vienna (W)
FK Austria Vienna (W)
2:1
SKN St Polten (W)
SKN St Polten (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
SKN St Polten (W) SKN St Polten (W)
61%
FK Austria Vienna (W) FK Austria Vienna (W)
39%
Атаки
113
74
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
1
5
Игры 3 тур
30.09.2025
SKN St Polten (W)
0:1
FK Austria Vienna (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Трактор Трактор
6 Марта
19:30
Металлург Металлург
Автомобилист Автомобилист
6 Марта
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Авангард Авангард
6 Марта
19:30
Сельта Виго Сельта Виго
Реал Мадрид Реал Мадрид
6 Марта
23:00
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
6 Марта
22:45
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
МХК Спартак МХК Спартак
6 Марта
19:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
6 Марта
20:30
ХК Тамбов ХК Тамбов
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
6 Марта
18:30
Лукко Лукко
КооКоо КооКоо
6 Марта
19:30
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Кристалл Кристалл
6 Марта
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA