18.08.2025

Смотреть онлайн ФК Зоря Луганск - ФК Кривбасс Кривой Лог 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаЧемпионат Украины по футболу. Высшая лига: ФК Зоря ЛуганскФК Кривбасс Кривой Лог, 3 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Славутич-Арена. Судить этот матч будет Klim Zabroda.

МСК, 3 тур, Стадион: Славутич-Арена
Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига
ФК Зоря Луганск
41'
69'
Завершен
2 : 3
18 августа 2025
ФК Кривбасс Кривой Лог
9'
17'
54'
Смотреть онлайн
ФК Кривбасс Кривой Лог icon
9'
ФК Кривбасс Кривой Лог icon
17'
Zorya icon
41'
Счет после первого тайма 1:2
ФК Кривбасс Кривой Лог icon
54'
Zorya icon
69'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
9'
ФК Кривбасс Кривой Лог - 1-ый Гол
12'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
13'
Угловой
Zorya - Угловой
17'
ФК Кривбасс Кривой Лог - 2-ой Гол
20'
Угловой
Zorya - Угловой
24'
Угловой
Zorya - Угловой
34'
Угловой
Zorya - Угловой
36'
Угловой
Zorya - Угловой
41'
Zorya - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
51'
Угловой
Zorya - Угловой
54'
ФК Кривбасс Кривой Лог - 4-ый Гол
69'
Угловой
Zorya - Угловой
69'
Zorya - 5-ый Гол
70'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
72'
Угловой
Zorya - Угловой
83'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
86'
Угловой
Zorya - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча ФК Зоря Луганск — ФК Кривбасс Кривой Лог

ФК Зоря Луганск ФК Зоря Луганск
28
Украина
Филипп Будковский
9
Украина
Artem Slesar
55
Бразилия
Anderson Jordan Da Silva Cordeiro
19
Украина
Roman Salenko
1
Украина
Oleksandr Saputin
21
Jakov Basic
99
Украина
Владислав Вакула
8
Украина
Кирилл Дрышлюк
44
Украина
Игорь Пердута
10
Бразилия
Juninho
22
Сербия
Петар Мицин
Тренер
Украина
Виктор Скрипник
ФК Кривбасс Кривой Лог ФК Кривбасс Кривой Лог
7
Венесуэла
Gleiker Mendoza
16
Бразилия
Thiago Isabel Nascimento Borges
4
Украина
Volodymyr Vilivald
6
Мали
Bakary Konate
10
Украина
Artur Mykytyshyn
27
Венесуэла
Andrusw Araujo
2
Хорватия
Jan Jurcec
12
Украина
Oleksandr Kemkin
11
Украина
Ehor Tverdokhlib
9
Венесуэла
Carlos Miguel Paraco Gonzalez
94
Украина
Максим Задерака
Тренер
Нидерланды
Патрик ван Леувен

Статистика матча

Владение мячом
ФК Зоря Луганск ФК Зоря Луганск
50%
ФК Кривбасс Кривой Лог ФК Кривбасс Кривой Лог
50%
Атаки
94
80
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Klim Zabroda (Украина).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Klim Zabroda назначал пенальти

Игры 3 тур
18.08.2025
ФК Зоря Луганск
2:3
ФК Кривбасс Кривой Лог
Завершен
Комментарии к матчу
