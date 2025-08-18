Смотреть онлайн ФК Зоря Луганск - ФК Кривбасс Кривой Лог 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига: ФК Зоря Луганск — ФК Кривбасс Кривой Лог, 3 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Славутич-Арена. Судить этот матч будет Klim Zabroda.
Превью матча ФК Зоря Луганск — ФК Кривбасс Кривой Лог
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Klim Zabroda (Украина).
За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Klim Zabroda назначал пенальти