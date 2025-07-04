04.07.2025
Смотреть онлайн Sao Francisco AC U20 - Assermurb U20 04.07.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Sao Francisco AC U20 — Assermurb U20 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Sao Francisco AC U20
8'
19'
Завершен
2 : 1
04 июля 2025
Assermurb U20
70'
Счет после первого тайма 2:0 : 5,2
Assermurb U20
70'
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2
Текстовая трансляция
8'
Sao Francisco AC U20 - 1-ый Гол
11'
Assermurb U20 - Угловой
19'
Sao Francisco AC U20 - 2-ой Гол
24'
Assermurb U20 - Угловой
28'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
36'
Assermurb U20 - Угловой
45'
Assermurb U20 - Угловой
57'
Assermurb U20 - Угловой
63'
Assermurb U20 - Угловой
69'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
70'
Assermurb U20 - 3-ий Гол
71'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
Статистика матча
Атаки
103
102
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
4
15
Удары в створ ворот
7
4
