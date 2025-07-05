05.07.2025
Смотреть онлайн Таруна - Женщины - Riverside Olympic Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Таруна - Женщины — Riverside Olympic Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Завершен
0 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
26'
Таруна - Женщины - Угловой
35'
Riverside Olympic Women - Угловой
35'
Riverside Olympic Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
46'
Таруна - Женщины - Угловой
51'
Таруна - Женщины - Угловой
51'
Таруна - Женщины - Угловой
52'
Таруна - Женщины - Угловой
52'
Таруна - Женщины - Угловой
68'
Таруна - Женщины - Угловой
89'
Таруна - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Таруна - Женщины — Riverside Olympic Women
Статистика матча
Атаки
58
46
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу