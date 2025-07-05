Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Саут Хобарт - Женщины - Devonport City Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Саут Хобарт - ЖенщиныDevonport City Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Саут Хобарт - Женщины
20'
45+4'
83'
Завершен
3 : 3
05 июля 2025
Devonport City Women
49'
65'
70'
Саут Хобарт - Женщины icon
20'
Саут Хобарт - Женщины icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:0
Devonport Strikers Women icon
49'
Devonport Strikers Women icon
65'
Devonport Strikers Women icon
70'
Саут Хобарт - Женщины icon
83'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
20'
Саут Хобарт - Женщины - 1-ый Гол
24'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
32'
Угловой
Саут Хобарт - Женщины - Угловой
36'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
42'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
44'
Угловой
Саут Хобарт - Женщины - Угловой
45+4'
Саут Хобарт - Женщины - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
49'
Devonport Strikers Women - 3-ий Гол
65'
Devonport Strikers Women - 4-ый Гол
70'
Devonport Strikers Women - 5-ый Гол
83'
Саут Хобарт - Женщины - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Саут Хобарт - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Саут Хобарт - Женщины — Devonport City Women

Статистика матча

Атаки
59
63
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу
