05.07.2025

Смотреть онлайн Glenorchy Knights Women - Launceston United Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Glenorchy Knights WomenLaunceston United Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Glenorchy Knights Women
22'
37'
48'
81'
Завершен
4 : 2
05 июля 2025
Launceston United Women
8'
12'
Смотреть онлайн
Launceston United Women icon
8'
Launceston United Women icon
12'
Glenorchy Knights Women icon
22'
Glenorchy Knights Women icon
37'
Счет после первого тайма 2:2
Glenorchy Knights Women icon
48'
Glenorchy Knights Women icon
81'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
8'
Launceston United Women - 1-ый Гол
12'
Launceston United Women - 2-ой Гол
17'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
22'
Glenorchy Knights Women - 3-ий Гол
27'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
28'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
37'
Glenorchy Knights Women - 4-ый Гол
43'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
45+2'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
45+2'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
48'
Glenorchy Knights Women - 5-ый Гол
62'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
64'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
73'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
81'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
81'
Glenorchy Knights Women - 6-ый Гол
85'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
90+1'
Угловой
Launceston United Women - Угловой
Превью матча Glenorchy Knights Women — Launceston United Women

Статистика матча

Владение мячом
Glenorchy Knights Women Glenorchy Knights Women
51%
Launceston United Women Launceston United Women
49%
Атаки
77
102
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу
