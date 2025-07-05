05.07.2025
Смотреть онлайн Glenorchy Knights Women - Launceston United Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Glenorchy Knights Women — Launceston United Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Glenorchy Knights Women
22'
37'
48'
81'
Завершен
4 : 2
05 июля 2025
Launceston United Women
8'
12'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
3'
Launceston United Women - Угловой
8'
Launceston United Women - 1-ый Гол
12'
Launceston United Women - 2-ой Гол
17'
Launceston United Women - Угловой
22'
Glenorchy Knights Women - 3-ий Гол
27'
Launceston United Women - Угловой
28'
Launceston United Women - Угловой
37'
Glenorchy Knights Women - 4-ый Гол
43'
Launceston United Women - Угловой
45+2'
Glenorchy Knights Women - Угловой
45+2'
Glenorchy Knights Women - Угловой
48'
Glenorchy Knights Women - 5-ый Гол
62'
Glenorchy Knights Women - Угловой
64'
Glenorchy Knights Women - Угловой
73'
Launceston United Women - Угловой
81'
Glenorchy Knights Women - Угловой
81'
Glenorchy Knights Women - 6-ый Гол
85'
Glenorchy Knights Women - Угловой
90+1'
Launceston United Women - Угловой
Превью матча Glenorchy Knights Women — Launceston United Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
77
102
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
7
9
