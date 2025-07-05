Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Vipers FC Reserves - Фулхэм Юнайтед ФК Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Vipers FC ReservesФулхэм Юнайтед ФК Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Vipers FC Reserves
28'
68'
74'
Завершен
3 : 1
05 июля 2025
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв
11'
Смотреть онлайн
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв icon
11'
Vipers FC Reserves icon
28'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Vipers FC Reserves icon
68'
Vipers FC Reserves icon
74'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
10'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
11'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - 1-ый Гол
18'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
19'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
19'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
28'
Vipers FC Reserves - 2-ой Гол
30'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
32'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
42'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
45+1'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
52'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
54'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
56'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
68'
Vipers FC Reserves - 3-ий Гол
74'
Vipers FC Reserves - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1

Превью матча Vipers FC Reserves — Фулхэм Юнайтед ФК Резерв

Статистика матча

Атаки
74
71
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
