05.07.2025
Смотреть онлайн Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Саут Аделаида - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Эделэйд Блю Иглз - Резерв — Саут Аделаида - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
1 : 3
05 июля 2025
Саут Аделаида - Резерв
14'
40'
75'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
5'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
7'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
14'
Саут Аделаида - Резерв - 1-ый Гол
20'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
35'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
40'
Саут Аделаида - Резерв - 2-ой Гол
42'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
43'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
50'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
60'
Саут Аделаида - Резерв - Угловой
61'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
65'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
75'
Саут Аделаида - Резерв - 3-ий Гол
81'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
83'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - 4-ый Гол
90+1'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Эделэйд Блю Иглз - Резерв — Саут Аделаида - Резерв
Статистика матча
Атаки
35
51
Угловые
13
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу