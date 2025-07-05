05.07.2025
Смотреть онлайн Камберленд Юнайтед - Резерв - Аделаида Кобрас - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Камберленд Юнайтед - Резерв — Аделаида Кобрас - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 2
05 июля 2025
Аделаида Кобрас - Резерв
11'
35'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
11'
Аделаида Кобрас - Резерв - 1-ый Гол
15'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
15'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
18'
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
35'
Аделаида Кобрас - Резерв - 2-ой Гол
41'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
45+1'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
55'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
80'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
90+4'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
Превью матча Камберленд Юнайтед - Резерв — Аделаида Кобрас - Резерв
Статистика матча
Атаки
119
85
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
0
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу