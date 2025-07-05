05.07.2025
Смотреть онлайн Вест Аделаида - Резерв - Стерт Лайонз - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Вест Аделаида - Резерв — Стерт Лайонз - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 3
05 июля 2025
Стерт Лайонз - Резерв
48'
68'
72'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
4'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
6'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
11'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
27'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
28'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
36'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
42'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
48'
Стерт Лайонз - Резерв - 1-ый Гол
68'
Стерт Лайонз - Резерв - 2-ой Гол
72'
Стерт Лайонз - Резерв - 3-ий Гол
75'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
Превью матча Вест Аделаида - Резерв — Стерт Лайонз - Резерв
История последних встреч
Вест Аделаида - Резерв
Стерт Лайонз - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.09.2025
Стерт Лайонз - Резерв
1:2
Вест Аделаида - Резерв
Статистика матча
Атаки
81
58
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
2
15
Комментарии к матчу