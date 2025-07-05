Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Кемпбелтаун - Резерв - Croydon FC Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Кемпбелтаун - РезервCroydon FC Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Кемпбелтаун - Резерв
15'
36'
65'
86'
Завершен
4 : 2
05 июля 2025
Croydon FC Reserves
13'
20'
Croydon FC Reserves icon
13'
Кемпбелтаун - Резерв icon
15'
Croydon FC Reserves icon
20'
Кемпбелтаун - Резерв icon
36'
Счет после первого тайма 2:2
Кемпбелтаун - Резерв icon
65'
Кемпбелтаун - Резерв icon
86'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
13'
Croydon FC Reserves - 1-ый Гол
15'
Кемпбелтаун - Резерв - 2-ой Гол
20'
Croydon FC Reserves - 3-ий Гол
36'
Кемпбелтаун - Резерв - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
55'
Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
59'
Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
65'
Кемпбелтаун - Резерв - 5-ый Гол
67'
Угловой
Croydon FC Reserves - Угловой
86'
Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
86'
Кемпбелтаун - Резерв - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Croydon FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Кемпбелтаун - Резерв — Croydon FC Reserves

Статистика матча

Атаки
96
87
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
11
6
