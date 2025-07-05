05.07.2025
Смотреть онлайн Кемпбелтаун - Резерв - Croydon FC Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Кемпбелтаун - Резерв — Croydon FC Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Кемпбелтаун - Резерв
4 : 2
05 июля 2025
Croydon FC Reserves
20'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
Croydon FC Reserves - 1-ый Гол
Кемпбелтаун - Резерв - 2-ой Гол
Croydon FC Reserves - 3-ий Гол
Кемпбелтаун - Резерв - 4-ый Гол
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - 5-ый Гол
Croydon FC Reserves - Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
Кемпбелтаун - Резерв - 6-ый Гол
Croydon FC Reserves - Угловой
Превью матча Кемпбелтаун - Резерв — Croydon FC Reserves
Статистика матча
Атаки
96
87
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
11
6
