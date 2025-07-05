05.07.2025
Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Аделаида Кометс - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Аделаида Сити - Резерв — Аделаида Кометс - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Завершен
0 : 6
05 июля 2025
Аделаида Кометс - Резерв
22'
26'
36'
45'
82'
87'
Счет после первого тайма 0:4 : 2,5
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,5
Текстовая трансляция
12'
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
16'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
22'
Аделаида Кометс - Резерв - 1-ый Гол
26'
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
26'
Аделаида Кометс - Резерв - 2-ой Гол
36'
Аделаида Кометс - Резерв - 3-ий Гол
44'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
45'
Аделаида Кометс - Резерв - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 2,5
66'
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
68'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
82'
Аделаида Кометс - Резерв - 5-ый Гол
86'
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
87'
Аделаида Кометс - Резерв - 6-ый Гол
89'
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,5
Превью матча Аделаида Сити - Резерв — Аделаида Кометс - Резерв
История последних встреч
Аделаида Сити - Резерв
Аделаида Кометс - Резерв
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.08.2025
Аделаида Кометс - Резерв
1:1
Аделаида Сити - Резерв
Статистика матча
Атаки
75
116
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
1
7
