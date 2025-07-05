Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Аделаида Кометс - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Аделаида Сити - РезервАделаида Кометс - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Аделаида Сити - Резерв
Завершен
0 : 6
05 июля 2025
Аделаида Кометс - Резерв
22'
26'
36'
45'
82'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Аделаида Кометс - Резерв icon
22'
Аделаида Кометс - Резерв icon
26'
Аделаида Кометс - Резерв icon
36'
Аделаида Кометс - Резерв icon
45'
Счет после первого тайма 0:4 : 2,5
Аделаида Кометс - Резерв icon
82'
Аделаида Кометс - Резерв icon
87'
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,5
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
16'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
22'
Аделаида Кометс - Резерв - 1-ый Гол
26'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
26'
Аделаида Кометс - Резерв - 2-ой Гол
36'
Аделаида Кометс - Резерв - 3-ий Гол
44'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
45'
Аделаида Кометс - Резерв - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 2,5
66'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
68'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
82'
Аделаида Кометс - Резерв - 5-ый Гол
86'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
87'
Аделаида Кометс - Резерв - 6-ый Гол
89'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 0:6 : 2,5

Превью матча Аделаида Сити - Резерв — Аделаида Кометс - Резерв

История последних встреч

Аделаида Сити - Резерв
Аделаида Сити - Резерв
Аделаида Кометс - Резерв
Аделаида Сити - Резерв
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.08.2025
Аделаида Кометс - Резерв
Аделаида Кометс - Резерв
1:1
Аделаида Сити - Резерв
Аделаида Сити - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
75
116
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
1
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
4 Января
13:30
Трактор Трактор
Динамо Минск Динамо Минск
4 Января
14:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA