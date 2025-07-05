05.07.2025
Смотреть онлайн Салисбери Интер - Резерв - Женщины - Университет Аделаида - Резерв - Женщины 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Салисбери Интер - Резерв - Женщины — Университет Аделаида - Резерв - Женщины . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Завершен
1 : 4
05 июля 2025
Университет Аделаида - Резерв - Женщины
20'
36'
42'
65'
Счет после первого тайма 1:3
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
20'
Adelaide University Women Reserves - 2-ой Гол
10'
Salisbury Inter Women Reserves - 2-ой Гол
27'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
34'
Salisbury Inter Women Reserves - Угловой
34'
Salisbury Inter Women Reserves - Угловой
36'
Adelaide University Women Reserves - 3-ий Гол
42'
Adelaide University Women Reserves - 4-ый Гол
55'
Salisbury Inter Women Reserves - Угловой
59'
Salisbury Inter Women Reserves - Угловой
65'
Adelaide University Women Reserves - 5-ый Гол
74'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
77'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
77'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
77'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
89'
Salisbury Inter Women Reserves - Угловой
Превью матча Салисбери Интер - Резерв - Женщины — Университет Аделаида - Резерв - Женщины
Статистика матча
Атаки
92
91
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
15
18
Комментарии к матчу