05.07.2025
Смотреть онлайн Метро Юнайтед - Резерв - Женщины - Аделаида Кометс - Резерв - Женщины 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Метро Юнайтед - Резерв - Женщины — Аделаида Кометс - Резерв - Женщины . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Метро Юнайтед - Резерв - Женщины
55'
82'
Завершен
2 : 3
05 июля 2025
Аделаида Кометс - Резерв - Женщины
1'
24'
62'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
1'
Adelaide Comets Women Reserves - 1-ый Гол
12'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
24'
Adelaide Comets Women Reserves - 2-ой Гол
30'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
33'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
44'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
49'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
52'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
55'
Metro United FC Women Reserves - 3-ий Гол
58'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
62'
Adelaide Comets Women Reserves - 4-ый Гол
66'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
71'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
72'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
81'
Metro United FC Women Reserves - Угловой
82'
Metro United FC Women Reserves - 5-ый Гол
90+2'
Adelaide Comets Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Метро Юнайтед - Резерв - Женщины — Аделаида Кометс - Резерв - Женщины
Статистика матча
Атаки
124
102
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
7
13
Комментарии к матчу