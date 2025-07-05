Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Campbelltown City Women Reserves - West Torrens Birkalla Women Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Campbelltown City Women ReservesWest Torrens Birkalla Women Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Campbelltown City Women Reserves
25'
26'
28'
66'
Завершен
4 : 1
05 июля 2025
West Torrens Birkalla Women Reserves
45'
Смотреть онлайн
Campbelltown City Women Reserves icon
25'
Campbelltown City Women Reserves icon
26'
Campbelltown City Women Reserves icon
28'
West Torrens Birkalla Women Reserves icon
45'
Счет после первого тайма 3:1
Campbelltown City Women Reserves icon
66'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Campbelltown City Women Reserves - Угловой
25'
Campbelltown City Women Reserves - 1-ый Гол
26'
Campbelltown City Women Reserves - 2-ой Гол
28'
Campbelltown City Women Reserves - 3-ий Гол
45'
West Torrens Birkalla Women Reserves - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1
60'
Угловой
Campbelltown City Women Reserves - Угловой
66'
Campbelltown City Women Reserves - 5-ый Гол
85'
Угловой
West Torrens Birkalla Women Reserves - Угловой
89'
Угловой
Campbelltown City Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Campbelltown City Women Reserves — West Torrens Birkalla Women Reserves

Статистика матча

Атаки
54
47
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
18
2
Комментарии к матчу
