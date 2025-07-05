05.07.2025
Смотреть онлайн Campbelltown City Women Reserves - West Torrens Birkalla Women Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Campbelltown City Women Reserves — West Torrens Birkalla Women Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Campbelltown City Women Reserves
25'
26'
28'
66'
Завершен
4 : 1
05 июля 2025
Счет после первого тайма 3:1
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
13'
Campbelltown City Women Reserves - Угловой
25'
Campbelltown City Women Reserves - 1-ый Гол
26'
Campbelltown City Women Reserves - 2-ой Гол
28'
Campbelltown City Women Reserves - 3-ий Гол
45'
West Torrens Birkalla Women Reserves - 4-ый Гол
60'
Campbelltown City Women Reserves - Угловой
66'
Campbelltown City Women Reserves - 5-ый Гол
85'
West Torrens Birkalla Women Reserves - Угловой
89'
Campbelltown City Women Reserves - Угловой
Превью матча Campbelltown City Women Reserves — West Torrens Birkalla Women Reserves
Статистика матча
Атаки
54
47
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
18
2
Комментарии к матчу