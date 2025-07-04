04.07.2025
Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Женщины - Flinders United Reserves Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Flinders United Reserves Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Завершен
0 : 3
04 июля 2025
Flinders United Reserves Women
3'
27'
31'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
3'
Flinders United Women Reserves - 1-ый Гол
9'
Flinders United Women Reserves - Угловой
11'
Flinders United Women Reserves - Угловой
11'
Flinders United Women Reserves - Угловой
20'
Flinders United Women Reserves - Угловой
27'
Flinders United Women Reserves - 2-ой Гол
30'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
30'
Flinders United Women Reserves - Угловой
31'
Flinders United Women Reserves - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
49'
Flinders United Women Reserves - Угловой
49'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
49'
Flinders United Women Reserves - Угловой
90'
Flinders United Women Reserves - Угловой
90'
Flinders United Women Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Flinders United Reserves Women
Статистика матча
Атаки
80
94
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу