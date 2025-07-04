Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Flinders United Reserves Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .

04.07.2025, 11:45 МСК

Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины