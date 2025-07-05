05.07.2025
Смотреть онлайн SWQ Thunder - Женщины - ФК Брисбен Олимпик - Женщины 05.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
Завершен
1 : 5
05 июля 2025
ФК Брисбен Олимпик - Женщины
16'
40'
45+2'
70'
78'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
1'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
16'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - 1-ый Гол
26'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
34'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
37'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
39'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
40'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - 2-ой Гол
43'
SWQ Thunder - Женщины - Угловой
45+2'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - 3-ий Гол
53'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
63'
SWQ Thunder - Женщины - 4-ый Гол
67'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
70'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
70'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - 5-ый Гол
78'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - 6-ый Гол
85'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
88'
ФК Брисбен Олимпик - Женщины - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
45
61
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
2
14
Комментарии к матчу