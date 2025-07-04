Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Логан Лайтнинг (23) - Холланд Парк Хокс U23 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Логан Лайтнинг (23)Холланд Парк Хокс U23 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Логан Лайтнинг (23)
10'
60'
Завершен
2 : 2
04 июля 2025
Холланд Парк Хокс U23
70'
75'
Логан Лайтнинг (23) icon
10'
Счет после первого тайма 1:0
Логан Лайтнинг (23) icon
60'
Холланд Парк Хокс U23 icon
70'
Холланд Парк Хокс U23 icon
75'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
10'
Логан Лайтнинг (23) - 1-ый Гол
22'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
26'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
29'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
37'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
37'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
56'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
58'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
60'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
60'
Логан Лайтнинг (23) - 2-ой Гол
62'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
70'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
70'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
70'
Холланд Парк Хокс U23 - 3-ий Гол
75'
Холланд Парк Хокс U23 - 4-ый Гол
80'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
82'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
90+3'
Угловой
Логан Лайтнинг (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Логан Лайтнинг (23) — Холланд Парк Хокс U23

Статистика матча

Атаки
116
126
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
11
9
Комментарии к матчу
