04.07.2025
Смотреть онлайн Кабулчер U23 - Капалаба (23) 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Кабулчер U23 — Капалаба (23) . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Кабулчер U23
25'
44'
Завершен
2 : 2
04 июля 2025
Капалаба (23)
17'
61'
Кабулчер U23
25'
Кабулчер U23
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
17'
Capalaba Bulldogs U23 - 1-ый Гол
25'
Кабулчер U23 - 2-ой Гол
29'
Кабулчер U23 - Угловой
33'
Кабулчер U23 - Угловой
34'
Кабулчер U23 - Угловой
44'
Кабулчер U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
61'
Capalaba Bulldogs U23 - 4-ый Гол
63'
Кабулчер U23 - Угловой
72'
Кабулчер U23 - Угловой
73'
Кабулчер U23 - Угловой
81'
Кабулчер U23 - Угловой
83'
Capalaba Bulldogs U23 - Угловой
90'
Кабулчер U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Превью матча Кабулчер U23 — Капалаба (23)
Статистика матча
Атаки
85
52
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
12
5
Комментарии к матчу