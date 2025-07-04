Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Кабулчер U23 - Капалаба (23) 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Кабулчер U23Капалаба (23) . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Кабулчер U23
25'
44'
Завершен
2 : 2
04 июля 2025
Капалаба (23)
17'
61'
Смотреть онлайн
Capalaba Bulldogs U23 icon
17'
Кабулчер U23 icon
25'
Кабулчер U23 icon
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Capalaba Bulldogs U23 icon
61'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
17'
Capalaba Bulldogs U23 - 1-ый Гол
25'
Кабулчер U23 - 2-ой Гол
29'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
33'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
34'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
44'
Кабулчер U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
61'
Capalaba Bulldogs U23 - 4-ый Гол
63'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
72'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
73'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
81'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
83'
Угловой
Capalaba Bulldogs U23 - Угловой
90'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2

Превью матча Кабулчер U23 — Капалаба (23)

Статистика матча

Атаки
85
52
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
12
5
Комментарии к матчу
