26.07.2025

Смотреть онлайн Эскуэла - Кахамарка 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: ЭскуэлаКахамарка, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Guillermo Briceno Rosamedina. Судить этот матч будет Michael Espinoza.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Guillermo Briceno Rosamedina
Peru Liga 1
Эскуэла
Завершен
0 : 0
26 июля 2025
Кахамарка
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Эскуэла - Угловой
33'
Угловой
Эскуэла - Угловой
41'
Угловой
Кахамарка - Угловой
44'
Угловой
Эскуэла - Угловой
45+2'
Угловой
Эскуэла - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Угловой
Кахамарка - Угловой
72'
Угловой
Эскуэла - Угловой
75'
Угловой
Кахамарка - Угловой
82'
Угловой
Эскуэла - Угловой
89'
Угловой
Эскуэла - Угловой
90'
Угловой
Эскуэла - Угловой
90+5'
Угловой
Эскуэла - Угловой
90+6'
Угловой
Эскуэла - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Эскуэла — Кахамарка

Эскуэла Эскуэла
20
Колумбия
Marlon Torres
16
Перу
Pedro Ibanez
14
Перу
Michel Rasmussen
6
Перу
Леандро Миффлин
7
Перу
Juan Carranza
2
Nicolas Rodriguez Petrini
22
Перу
Franchesco Flores
13
Перу
Arthur Alexander Gutierrez Inga
21
Перу
Angel Azurin
88
Перу
Эдсон Ауберт
38
Перу
Carlos Perez
Тренер
Перу
Claudio Bustamante
Кахамарка Кахамарка
14
Перу
Луис Алварез
5
Перу
Joaquin Aguirre
11
Колумбия
Jarlin Quintero
25
Перу
Хосе Антони Роселл
21
Перу
Diego Campos
20
Перу
Lisandro Andre Vasquez Pizarro
22
Колумбия
Geimer Balanta
8
Перу
Cristian Mejia
6
Перу
Jose Lujan
13
Перу
Freddy Oncoy
3
Перу
Leonardo Rugel
Тренер
Уругвай
Pablo Bossi

Статистика матча

Владение мячом
Эскуэла Эскуэла
63%
Кахамарка Кахамарка
37%
Атаки
123
63
Угловые
10
3
Фолы
10
6
Удары (всего)
16
7
Удары мимо ворот
19
6
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Michael Espinoza (Перу).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Michael Espinoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
