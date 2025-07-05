Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Борундара - Паско Вейл 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Victoria Premier League 2: БорундараПаско Вейл . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Борундара
60'
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
Паско Вейл
3'
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Паско Вейл icon
3'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Борундара icon
60'
Паско Вейл icon
79'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Паско Вейл - 1-ый Гол
9'
Угловой
Борундара - Угловой
14'
Угловой
Борундара - Угловой
15'
Угловой
Борундара - Угловой
32'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
43'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
43'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
44'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
49'
Угловой
Борундара - Угловой
58'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
60'
Угловой
Борундара - Угловой
60'
Борундара - 2-ой Гол
67'
Угловой
Борундара - Угловой
68'
Угловой
Борундара - Угловой
69'
Угловой
Паско Вейл - Угловой
79'
Паско Вейл - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1

Превью матча Борундара — Паско Вейл

Статистика матча

Атаки
90
66
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
12
17
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
5 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
5 Января
14:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
5 Января
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Января
13:00
Red Machine U20 Red Machine U20
МХК Спартак МХК Спартак
5 Января
17:00
КооКоо КооКоо
Сайпа Сайпа
5 Января
19:30
Таппара Таппара
ХПК ХПК
5 Января
19:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
5 Января
13:00
Юкурит Юкурит
Лукко Лукко
5 Января
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Барс Барс
5 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA