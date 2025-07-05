05.07.2025
Смотреть онлайн Борундара - Паско Вейл 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Борундара — Паско Вейл . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Борундара
60'
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
Паско Вейл
3'
79'
Паско Вейл
3'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Борундара
60'
Паско Вейл
79'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Паско Вейл - 1-ый Гол
9'
Борундара - Угловой
14'
Борундара - Угловой
15'
Борундара - Угловой
32'
Паско Вейл - Угловой
43'
Паско Вейл - Угловой
43'
Паско Вейл - Угловой
44'
Паско Вейл - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
49'
Борундара - Угловой
58'
Паско Вейл - Угловой
60'
Борундара - Угловой
60'
Борундара - 2-ой Гол
67'
Борундара - Угловой
68'
Борундара - Угловой
69'
Паско Вейл - Угловой
79'
Паско Вейл - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1
Превью матча Борундара — Паско Вейл
Статистика матча
Атаки
90
66
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
12
17
Комментарии к матчу