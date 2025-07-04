04.07.2025
Смотреть онлайн Блэктаун Спартанс U20 - Хакоах Сидней Сити Ист U20 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NSW League 1 U20: Блэктаун Спартанс U20 — Хакоах Сидней Сити Ист U20 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Australia NSW League 1 U20
Блэктаун Спартанс U20
15'
45'
84'
Завершен
3 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
11'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
13'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
15'
Блэктаун Спартанс U20 - 1-ый Гол
17'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
43'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
45'
Блэктаун Спартанс U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
47'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
56'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
66'
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
78'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
84'
Блэктаун Спартанс U20 - 3-ий Гол
85'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
85'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
85'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
87'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,0
Статистика матча
Атаки
61
58
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
8
2
