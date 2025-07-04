Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Блэктаун Спартанс U20 - Хакоах Сидней Сити Ист U20 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NSW League 1 U20: Блэктаун Спартанс U20Хакоах Сидней Сити Ист U20 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Australia NSW League 1 U20
Блэктаун Спартанс U20
15'
45'
84'
Завершен
3 : 1
04 июля 2025
Хакоах Сидней Сити Ист U20
87'
Смотреть онлайн
Блэктаун Спартанс U20 icon
15'
Блэктаун Спартанс U20 icon
45'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
Блэктаун Спартанс U20 icon
84'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 icon
87'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
13'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
15'
Блэктаун Спартанс U20 - 1-ый Гол
17'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
43'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
45'
Блэктаун Спартанс U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
47'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
56'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
66'
Угловой
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
78'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
84'
Блэктаун Спартанс U20 - 3-ий Гол
85'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
85'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
85'
Угловой
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - Угловой
87'
Хакоах Сидней Сити Ист U20 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,0

Превью матча Блэктаун Спартанс U20 — Хакоах Сидней Сити Ист U20

Статистика матча

Атаки
61
58
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
