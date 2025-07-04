Смотреть онлайн Опава - Хрудим 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Опава — Хрудим . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадиона Опава.