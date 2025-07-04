Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Опава - Хрудим 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ОпаваХрудим . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадиона Опава.

МСК, Стадион: Городской стадиона Опава
Европа - Товарищеские матчи
Опава
42'
48'
65'
Завершен
3 : 2
04 июля 2025
Хрудим
29'
46'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хрудим icon
29'
Опава icon
42'
Счет после первого тайма 1:1
Хрудим icon
46'
Опава icon
48'
Опава icon
65'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Хрудим - Угловой
6'
Угловой
Опава - Угловой
7'
Угловой
Опава - Угловой
11'
Угловой
Хрудим - Угловой
19'
Угловой
Хрудим - Угловой
29'
Хрудим - 1-ый Гол
41'
Угловой
Опава - Угловой
42'
Опава - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
46'
Хрудим - 3-ий Гол
48'
Опава - 4-ый Гол
50'
Угловой
Хрудим - Угловой
52'
Угловой
Хрудим - Угловой
55'
Угловой
Опава - Угловой
56'
Угловой
Опава - Угловой
64'
Угловой
Хрудим - Угловой
65'
Опава - 5-ый Гол
67'
Угловой
Хрудим - Угловой
75'
Угловой
Хрудим - Угловой
88'
Угловой
Хрудим - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Опава — Хрудим

История последних встреч

Опава
Опава
Хрудим
Опава
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Опава
Опава
3:2
Хрудим
Хрудим
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Опава Опава
36%
Хрудим Хрудим
64%
Атаки
57
62
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
4
2
