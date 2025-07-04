04.07.2025
Смотреть онлайн Опава - Хрудим 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Опава — Хрудим . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадиона Опава.
МСК, Стадион: Городской стадиона Опава
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
3'
Хрудим - Угловой
6'
Опава - Угловой
7'
Опава - Угловой
11'
Хрудим - Угловой
19'
Хрудим - Угловой
29'
Хрудим - 1-ый Гол
41'
Опава - Угловой
42'
Опава - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
46'
Хрудим - 3-ий Гол
48'
Опава - 4-ый Гол
50'
Хрудим - Угловой
52'
Хрудим - Угловой
55'
Опава - Угловой
56'
Опава - Угловой
64'
Хрудим - Угловой
65'
Опава - 5-ый Гол
67'
Хрудим - Угловой
75'
Хрудим - Угловой
88'
Хрудим - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Опава — Хрудим
История последних встреч
Опава
Хрудим
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Опава
3:2
Хрудим
Статистика матча
