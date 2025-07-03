Фрибет 15000₽
03.07.2025

Смотреть онлайн CS Saint-Laurent - Celtix Du Haut-Richelieu 03.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаCanada League1 Quebec: CS Saint-LaurentCeltix Du Haut-Richelieu . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Canada League1 Quebec
CS Saint-Laurent
Завершен
5 : 0
03 июля 2025
Celtix Du Haut-Richelieu
Смотреть онлайн
Превью матча CS Saint-Laurent — Celtix Du Haut-Richelieu

Команда CS Saint-Laurent в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.

Статистика матча

Атаки
77
85
Угловые
5
4
