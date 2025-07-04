04.07.2025
Смотреть онлайн Висла Плоцк - Медзь 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Висла Плоцк — Медзь . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Висла Плоцк
27'
56'
Завершен
2 : 1
04 июля 2025
Медзь
41'
Висла Плоцк
27'
Медзь
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Висла Плоцк
56'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Висла Плоцк - Угловой
6'
Висла Плоцк - Угловой
21'
Висла Плоцк - Угловой
27'
Висла Плоцк - 1-ый Гол
41'
Медзь - Угловой
41'
Медзь - 2-ой Гол
44'
Медзь - Угловой
55'
Висла Плоцк - Угловой
56'
Висла Плоцк - 3-ий Гол
58'
Медзь - Угловой
77'
Медзь - Угловой
79'
Висла Плоцк - Угловой
88'
Висла Плоцк - Угловой
90+2'
Медзь - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
82
90
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу