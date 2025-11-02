Смотреть онлайн ФК Андорра - Кадис 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: ФК Андорра — Кадис, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстади Насьональ. Судить этот матч будет Miguel Gonzalez Diaz.
Превью матча ФК Андорра — Кадис
Команда ФК Андорра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-13. Команда Кадис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-15. Команда ФК Андорра в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кадис забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Miguel Gonzalez Diaz (Испания).
За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Miguel Gonzalez Diaz назначал пенальти