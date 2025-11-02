Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Андорра - Кадис 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: ФК АндорраКадис, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстади Насьональ. Судить этот матч будет Miguel Gonzalez Diaz.

МСК, 12 тур, Стадион: Эстади Насьональ
Испания - Сегунда
ФК Андорра
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Кадис
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
FC Andorra - Угловой
31'
Угловой
FC Andorra - Угловой
40'
Угловой
FC Andorra - Угловой
45'
Угловой
FC Andorra - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Кадис - Угловой
50'
Угловой
FC Andorra - Угловой
57'
Угловой
FC Andorra - Угловой
61'
Угловой
Кадис - Угловой
73'
Угловой
FC Andorra - Угловой
76'
Угловой
FC Andorra - Угловой
78'
Угловой
FC Andorra - Угловой
80'
Угловой
Кадис - Угловой

Превью матча ФК Андорра — Кадис

Команда ФК Андорра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-13. Команда Кадис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-15. Команда ФК Андорра в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кадис забивает 2, пропускает 2.

ФК Андорра ФК Андорра
13
Экваториальная Гвинея
Jesus Owono
17
Франция
Тома Каррик
4
Испания
Gael Alonso
5
Испания
Marc Bombardo Poyato
19
Испания
Imanol Garcia de Albeniz
24
Франция
Theo Le Normand
14
Испания
Серхио Молина
6
Испания
Daniel Villahermosa
3
Испания
Мартин Меркеланс
9
Испания
Manuel Nieto
29
Южная Корея
Kim Min-su
Тренер
Испания
Ибай Гомес
Кадис Кадис
13
Бразилия
Victor Aznar
29
Эквадор
Alfred Caicedo
14
Сербия
Bojan Kovacevic
6
Испания
Iker Recio
21
Испания
Mario Climent
12
Грузия
Iuri Tabatadze
5
Мали
Moussa Diakite
15
Испания
Sergio Ortuno Diaz
10
Уругвай
Brian Ocampo
11
Испания
Сусо
23
Испания
Alvaro Garcia Pascual
Тренер
Испания
Гаиска Гаритано

Статистика матча

Владение мячом
ФК Андорра ФК Андорра
56%
Кадис Кадис
44%
Атаки
99
85
Угловые
9
3
Фолы
12
11
Удары (всего)
4
5
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Miguel Gonzalez Diaz (Испания).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Miguel Gonzalez Diaz назначал пенальти

Игры 12 тур
02.11.2025
Кордоба
-:-
Сьюта
Отменен
02.11.2025
ФК Андорра
0:0
Кадис
Отменен
01.11.2025
Альмерия
1:0
Эйбар
Отменен
01.11.2025
Калтурал Леонеса
3:2
Мирандес
Завершен
31.10.2025
Расинг
1:0
Сосьедад
Завершен
