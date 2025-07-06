Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Олимпик (23) - Голд Кост Найтс (23) 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Квинсленд U23: Брисбен Олимпик (23)Голд Кост Найтс (23) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени .

МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Брисбен Олимпик (23)
61'
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Голд Кост Найтс (23)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Брисбен Олимпик (23) icon
61'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
18'
Угловой
Брисбен Олимпик (23) - Угловой
25'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
27'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
28'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
36'
Угловой
Брисбен Олимпик (23) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
50'
Угловой
Брисбен Олимпик (23) - Угловой
54'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
61'
Брисбен Олимпик (23) - 1-ый Гол
66'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
82'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Брисбен Олимпик (23) — Голд Кост Найтс (23)

История последних встреч

Брисбен Олимпик (23)
Брисбен Олимпик (23)
Голд Кост Найтс (23)
Брисбен Олимпик (23)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.08.2025
Голд Кост Найтс (23)
Голд Кост Найтс (23)
2:1
Брисбен Олимпик (23)
Брисбен Олимпик (23)
Обзор

Статистика матча

Атаки
84
40
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
4 Января
23:40
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA