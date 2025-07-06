06.07.2025
Смотреть онлайн Брисбен Олимпик (23) - Голд Кост Найтс (23) 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Брисбен Олимпик (23) — Голд Кост Найтс (23) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Завершен
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
13'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
18'
Брисбен Олимпик (23) - Угловой
25'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
27'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
28'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
36'
Брисбен Олимпик (23) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
50'
Брисбен Олимпик (23) - Угловой
54'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
61'
Брисбен Олимпик (23) - 1-ый Гол
66'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
82'
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Превью матча Брисбен Олимпик (23) — Голд Кост Найтс (23)
История последних встреч
Брисбен Олимпик (23)
Голд Кост Найтс (23)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.08.2025
Голд Кост Найтс (23)
2:1
Брисбен Олимпик (23)
Статистика матча
Атаки
84
40
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу