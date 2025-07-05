05.07.2025
Смотреть онлайн Саншайн Кост Уондерерс U23 - Moreton City Excelsior U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Саншайн Кост Уондерерс U23 — Moreton City Excelsior U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Отменен
- : -
05 июля 2025
Превью матча Саншайн Кост Уондерерс U23 — Moreton City Excelsior U23
История последних встреч
Саншайн Кост Уондерерс U23
Moreton City Excelsior U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Moreton City Excelsior U23
3:1
Саншайн Кост Уондерерс U23
